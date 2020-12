L’aeroporto di Heathrow chiude il terminal 4 fino a fine 2021

Heathrow ha deciso di chiudere il Terminal 4 dell’aeroporto fino alla fine del 2021. La drastica decisione della Heathrow Airport Holdings Limited ha come ovvia causa il calo del traffico aeroportuale dovuto all’emergenza Covid, ma il fatto che la società di gestione dello scalo preveda una chiusura di così lunga durata fa pensare che la ripresa sia ancora parecchio lontana.

A causa dell’ultimo lockdown in Gran Bretagna, l'aeroporto di Heathrow ha visto il suo numero di passeggeri scendere dell'88% su base annua.



Il Terminal 4 dello scalo era stato realizzato per il traffico point-to-point a corto raggio facilitando il rapido movimento dei passeggeri attraverso l'edificio. È stato il terminal principale per i voli British Airways, ma non era adatto alle operazioni a lungo raggio delle compagnie aeree a causa delle sue dimensioni e della distanza dagli altri terminal.



Nel 2009 British Airways ha spostato tutte le sue operazioni nel nuovo Terminal 5 mentre il 4 è poi diventato la base di Heathrow per le linee che appartenevano all'alleanza aerea SkyTeam.