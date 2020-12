Napoli, il terminal crocieristico ottiene la Biosafety Trust Certification dal Rina

La Stazione Marittima di Napoli è il primo terminal crocieristico italiano a ottenere la Biosafesty Trust Certification, il certificato rilasciato dal Rina che certifica le procedure dei sistemi di gestione per prevenire e mitigare il propagarsi delle infezioni a tutela della salute delle persone.

Situata in un edificio monumentale del 1936 la Stazione Marittima è stata oggetto di una profonda ristrutturazione che l’ha trasformata - unico caso per un terminal crocieristico del Mediterraneo - in una struttura polifunzionale con un centro congressi, uno shopping center e un hotel a quattro stelle. La nuova certificazione ora ne valorizza l’insieme di best practice adottate per minimizzare i rischi di diffusione delle epidemie nei luoghi di aggregazione, offrendo la massima sicurezza ai passeggeri delle navi da crociera e a tutti i visitatori e operatori.