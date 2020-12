di Amina D'Addario

"Noi preferiamo operare in situazioni di mercato. La continuità territoriale così come è stata impostata fino ad oggi in Italia e in Sardegna non fa per noi. Se cambierà il modello, sicuramente lo valuteremo". Lorenzo Lagorio (nella foto), country manager di easyjet Italia, è intervenuto così sulla possibilità che la low cost possa partecipare al nuovo bando per la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna.

"Non ho un modello da proporre, però - ha sostenuto il manager intervenendo al MeetForum, di cui TTG Italia è media partner - bisogna trovare un modo per salvaguardare la concorrenza degli operatori e stimolare le compagnie a volare anche quando la domanda è più bassa senza creare monopoli o situazioni controproducenti rispetto all'obiettivo politico della continuità".