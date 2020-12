Torino Airport, riparte il traffico domestico in vista delle feste

Riparte il traffico domestico al Torino Airport. In vista delle festività di Natale, da e per lo scalo piemontese saranno operati 208 voli dal 13 al 20 dicembre, ovvero 153 in più rispetto agli otto giorni precedenti, per un aumento complessivo del traffico del 278%.

Le destinazioni che registrano il maggior incremento di collegamenti sono Catania e Palermo, Bari, Lamezia Terme e Napoli.



Nel confronto rispetto alla stessa settimana del 2019, fa sapere una nota dello scalo, l’operatività risulta aumentata per alcune destinazioni del Sud Italia. Si tratta nello specifico di Bari (+14%), Lamezia (+50%) e Catania (+27%).