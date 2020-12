Come si muove lo scenario del comparto aereo? Quello che sembra mettere tutti d'accordo è che questa crisi, che ha portato al collasso, rappresenti anche una grande opportunità.

A oggi viaggiare in aereo viene ritenuto sicuro, l'aria è filtrata al 99%, un dato di cui, come ha spiegato Julie Kyse, vp global air partnership di Expedia Group nel corso della convention annuale del gruppo, i consumatori devono essere a conoscenza.



"La parola-chiave per il futuro è 'flessibilità' - ha aggiunto -. "Bisognerà ricostruire la fiducia dei viaggiatori, all'inizio si riattiveranno i flussi domestici, poi quelli interregionali e così via". Un lavoro di squadra destinato a coinvolgere compagnie aeree e aeroporti, distribuzione, governi e associazioni di settore. G. G.