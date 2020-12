Vueling incrementa i voli dalla metà di dicembre fino ai primi di gennaio. E l’Italia rimane fra le destinazioni di punta servite dalla compagnia. A partire dal prossimo 17 dicembre e fino al 10 gennaio, Vueling attiverà nuovamente sette destinazioni con voli diretti: da Roma Fiumicino a Malaga, Valencia e Siviglia, da Milano Malpensa a Parigi-Orly, e renderà nuovamente operativi i voli diretti per Barcellona da Napoli, Torino e Palermo.

In Italia, Vueling sarà dunque operativa con 23 rotte dirette da 12 aeroporti: Firenze, Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia, Bologna, Napoli, Pisa, Catania, Palermo, Torino, Bari e Cagliari. Da Firenze, aeroporto dove Vueling ha una delle sue principali basi internazionali, la compagnia offrirà sei voli diretti per Barcellona El Prat, Londra Gatwick, Madrid, Parigi Orly, Palermo e Catania.

Invece, da Roma Fiumicino, secondo hub internazionale di Vueling, la compagnia metterà a disposizione sei rotte in totale: oltre a quelle già attive per Barcellona El Prat, Londra Gatwick e Parigi Orly, si aggiungono Malaga, Valencia e Siviglia.



A partire dalla seconda metà di dicembre fino agli inizi di gennaio, Vueling incorporerà progressivamente rotte aggiuntive nel suo piano operativo, per arrivare a un totale di 164 rotte dirette a livello internazionale, con oltre mille 400 voli settimanali.