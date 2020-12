Wizz Air: in novembre un terzo dei posti resta vuoto

Nello scorso mese Wizz Air ha volato per un quinto rispetto al normale numero di voli operati e oltretutto quasi un terzo dei posti sono rimasti vuoti.

Come riportato da Travelmole, nel novembre di quest’anno, la compagnia aerea ha trasportato meno di mezzo milione di passeggeri rispetto ai quasi tre milioni del corrispondente periodo del 2019. Nonostante operi solo il 20% della capacità pianificata, il load factor è passato da quasi il 93% dello scorso novembre al 68%.



Le entrate per passeggero al chilometro sono diminuite di quasi l'85%. Tuttavia, Wizz ha continuato a far crescere la rete dei collegamenti e ha recentemente annunciato tre nuove rotte nazionali in Norvegia.