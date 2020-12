Aeroporto di Venezia, i passi avanti verso le zero emissioni

Prosegue il percorso della Save per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’aeroporto di Venezia nell’ottica di raggiungere le zero emissioni di Co2 entro il 2050, con l’impegno firmato lo scorso anno al 29^ Congresso annuale degli aeroporti europei.

Tra le operazioni messi in campo figura il progetto Sybil Hvac (Heating Ventilation Air Conditioning) ideato da Alperia Bartucci, che ha permesso di ridurre di circa il 30% i consumi di energia delle macchine impiegate per il condizionamento dell’aria



“L’intervento nel suo complesso - si legge in una nota - ha riguardato la progettazione e l’installazione di un Sistema di Controllo Avanzato, in grado di regolare automaticamente le Centrali di Trattamento Aria (CTA) presenti in aeroporto, con particolare riferimento, in questa prima fase, a quelle che servono l’area partenze Extra-Schengen”.