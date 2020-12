Brussels Airlines estende fino a fine febbraio la flessibilità dei biglietti

Brussels Airlines comunica che tutti i biglietti emessi rimangono flessibili fino alla fine di febbraio, senza alcuna tariffa per il cambio di prenotazione.

Il provvedimento comprende Brussels Airlines e tutte le compagnie aeree della rete del Gruppo Lufthansa.

In pratica, dalla fine di agosto, tutti i biglietti di Brussels Airlines, Lufthansa, Swiss e Austrian Airlines possono essere riprenotati gratuitamente ogni volta che è necessario, inclusa la tariffa più economica senza bagaglio registrato.



Inizialmente, questa offerta era valida per le riprenotazioni fino alla fine dell'anno, ma ora l'offerta è estesa fino al 28 febbraio 2021. Dopo questa data è possibile effettuare un'ultima modifica della prenotazione gratuitamente.



I clienti potrebbero però sostenere costi aggiuntivi se, ad esempio, la classe di prenotazione originale non è più disponibile quando si riprenota su una data o destinazione diversa. L'eventuale differenza dovrà essere compensata con un pagamento aggiuntivo.