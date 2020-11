Sicilia e continuità territoriale, dal 4 dicembre i voli Tayaranjet da Trapani

Decolleranno venerdì 4 dicembre i voli in continuità territoriale di Tayaranjet dalla Sicilia. La compagnia aerea attiverà i collegamenti dall’aeroporto di Trapani Birgi verso Ancona, Perugia e Trieste, che saranno operati con due frequenze settimanali.

Il primo volo partirà alle 7.30 in direzione Perugia. Seguiranno poi i collegamenti per Ancona, alle 11.45, e per Trieste, sabato 5 dicembre alle 7.30.



“In attesa del vaccino e dell’auspicato ritorno alla normalità - spiega in una nota il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -, gli operatori del trasporto aereo non si arrendono e ci stiamo spendendo affinché, seppur con le dovute limitazioni, tutti i progetti portati avanti in tempi migliori vadano avanti e non si perdano. La continuità territoriale è uno di essi, e vede virtuosamente uniti, il governo nazionale, regionale e le compagnie aeree, tra cui Tayaranjet che ringraziamo, insieme all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, perché il diritto a volare dei trapanesi sia più forte del Covid-19”.



Per il periodo emergenziale del Covid, il vettore applicherà una sola tariffa per residenti e non residenti.



Prevista, inoltre, una tariffa speciale per gli operatori sanitari. “Si tratta di un gesto di gratitudine verso gli operatori sanitari che si prendono cura della nostra vita in ogni momento e in qualsiasi circostanza”, conclude Gianfranco Cincotta, country manager Italia di Tayaranjet.