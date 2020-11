Gatwick, si blocca il sistema di prenotazioni per il test Covid-19

ExpressTest, la società che gestisce il nuovo servizio di test Covid-19 di Gatwick, si è scusata dopo che il sito web di prenotazione si è bloccato mentre le persone stavano cercando di fissare appuntamenti.

Come riportato da Travelmole, un portavoce di ExpressTest ha dichiarato: "Vorremmo scusarci con quei clienti che non sono stati in grado di effettuare una prenotazione a causa delle tantissime richieste che stiamo attualmente registrando sul nostro sito web e call center".

Il centro di screening dell'aeroporto di Gatwick apre oggi per i passeggeri, il personale dell'aeroporto e il pubblico in generale. I test costano 99 sterline.