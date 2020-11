Un tentativo per convincere i clienti a prenotare una vacanza invernale è quello proposta da Virgin Atlantic, che ha sviluppato l’Escape Pass, con il quale offre una vacanza ai Caraibi con la garanzia di non dover effettuare la quarantena al rientro per i turisti inglesi.

Il prodotto, infatti, è un acquisto al buio, sul quale il clienti può selezionare la durata del soggiorno, la classe di cabina, la valutazione a stelle dell’hotel e se desiderano un all inclusive o un’altra base di pensione. La destinazione, invece, sempre caraibica, verrà scelta dalla compagnia sulla base delle regole di quarantena imposte dal Governo britannico.



Il tutto, chiaramente, insieme a un’assicurazione di viaggio che include anche il Covid Cover, che garantisce che eventuali complicazioni date dal virus vengano coperte.



Attualmente nell’offerta di Virgin Atlantic sono inserite Barbados, Antigua, Grenada e Tobago, con l’intenzione di includere la Giamaica e altre isole dei Caraibi man mano che verranno aggiunte all’elenco dei corridoi di viaggio del governo britannico.