Un video da pochi secondi è costato due anni di viaggi. È accaduto a un tiktoker che ha deciso di far vedere ai suoi follone come manipolare un e-ticket per portare il bagaglio in cabina senza pagare il supplemento con la compagnia aerea Spirit. Risultato: il vettore gli vieterà di volare per due anni, inserendolo nella lista dei clienti indesiderati.



Il ‘ban’ del tiktoker

A documentare il ‘ban’ è stato lo stesso autore del filmato, in un altro post su Tik Tok. In sostanza, non potrà accedere agli aerei o agli spazi aeroportuali della compagnia per 24 mesi.

Come riporta fanpage.it, al termine di questo periodo però la riammissione non sarà automatica: dovrà chiedere di essere riammesso a bordo scrivendo una lettera di scuse nella quale dovrà spiegare perché l’azienda dovrebbe nuovamente aprirgli le porte.