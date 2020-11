L'aereo presidenziale tedesco Merkel One batte il record per il volo più lungo del mondo

Singapore Airlines perde il primato per il volo più lungo del mondo. Ma a strappare il primato alla compagnia orientale non è in questo caso un competitor, ma l’aereo presidenziale della cancelliera Angela Merkel.

Il ‘Merkel One’, come è stato ribattezzato l’A350-900 utilizzato dall’amministrazione tedesca per i voli ufficiali, è stato infatti capace di coprire senza interruzioni i 16.539 chilometri che separano Colonia a Camberra, oltre 1.200 in più rispetto al precedente record. Per le statistiche, secondo quanto riportato da Preferente, il velivolo è rimasto in volo per 19 ore e 13 minuti.