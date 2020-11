Alitalia su New York e Delta su Atlanta per il debutto dei voli Covid free da Fiumicino

Dovrebbero debuttare prima di Natale, intorno alla metà di dicembre, i voli Covid free sul corridoio tra Roma Fiumicino e gli Stati Uniti. L’accordo raggiunto da Aeroporti di Roma con Alitalia e Delta prevederebbe anche una ‘spartizione’ delle due rotte interessate.

Secondo quanto anticipato da Il Sole 24 Ore, Alitalia effettuerebbe i collegamenti su New York con tre frequenze alla settimana, mentre la compagnia aerea americana volerebbe sul proprio hub di Atlanta due volte alla settimana.



Per i viaggiatori in arrivo a Roma ci sarà la possibilità di rifare il tampone direttamente a Fiumicino senza dovere fare la quarantena o in alternativa verrà considerato valido un test molecolare effettuato non più di 48 ore prima della partenza.