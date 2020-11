Rinnovo della certificazione per Air Dolomiti

Air Dolomiti ha ottenuto il rinnovo delle certificazioni Iso 9001 e Iso/Iec 27001, relativi alla qualità del servizio offerto. Il rinnovo era previsto per il 2021, come precisa una nota del vettore, ma è stato anticipato per dare continuità operativa.

Joerg Eberhart (nella foto), presidente e ceo di Air Dolomiti, commenta: “Ritengo che mantenere e certificare i propri standard sia uno strumento imprescindibile di trasparenza verso tutti i soggetti interessati a relazionarsi con l’azienda, dai clienti agli stakeholder. Inoltre il rinnovo della certificazione è un esempio per far sì che, a livello internazionale, vengano mantenuti costantemente alti livelli di sicurezza e di qualità nella gestione aziendale mai tanto necessari quanto in questo periodo di difficoltà ed incertezze in cui solo un rigoroso rispetto delle norme e un costante monitoraggio possono illuminare il percorso”.