A.A.A. vendesi oggetti del B747: anche British nell'arena delle aste

Il trend delle vendite all’asta degli oggetti comuni utilizzati a bordo degli aerei così come piccole rarità continua a diffondersi tra le compagnie aeree e adesso nell’arena scende anche British Airways.

La compagnia ha deciso di effettuare una grande vendita prima di Natale per dare la possibilità agli amanti del settore di portarsi a casa oggetti da collezionare (si potrà torvare praticamente di tutto, dalle posate al cestello del pane passando per interi carrelli portavivande). Ma l’obiettivo del vettore è anche coinvolgere i semplici cittadini alla ricerca del regalo dell’ultima ora, magari un po’ originale, per Natale appunto.



Tutti gli oggetti in vendita arrivano dai Boeing 747 della flotta di British che, in seguito alla pandemia, sono stati messi in pensione in anticipo rispetto a quanto preventivato.