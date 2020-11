Routes e Aci World: partnership per la ripresa degli aeroporti

Una partnership esclusiva progettata per aiutare gli aeroporti a riprendersi nel periodo più difficile che l’industria dell’aviazione abbiam mai affrontato. A siglarla sono Routes – l’organizzatore dei forum internazionali sul trasporto aereo e le rotte mondiali – e Airport Council International (Aci) World.

Piattaforme per gli scali

L’accordo è volto a fornire piattaforme e orientamenti per gli aeroporti a livello mondiale, riconoscendo il ruolo fondamentale che svolgeranno nel guidare la ripresa economica dell’era post-pandemia.



Aci World stima che l'industria aeroportuale nel 2020 subirà una riduzione dei ricavi pari al 60% a causa di Covid-19, il che significa un calo di oltre 100 miliardi di dollari.



Estate 2021, la stagione cruciale

La complessa sfida presentata dalla pandemia costringerà gli aeroporti e le compagnie aeree a essere reattivi, il che significa che la pianificazione per l'estate 2021, quella che sarà la stagione più importante del settore, fondamentale per la ripresa sia a breve che a lungo termine.



In questo quadro la partnership tra Routes e Aci World potrà fornire un aiuto agli aeroporti di tutto il mondo nella pianificazione della summer.



“La ripresa sostenibile del settore dell'aviazione –spiega il direttore di Routes, Steven Small - sarà guidata dalla cooperazione e dall'allineamento tra aeroporti, compagnie aeree e player della destinazione. Avendo lavorato a stretto contatto con Aci World per molti anni, crediamo che il nostro primo accordo formalizzato anticiperà una più profonda collaborazione in tutto il settore e fornirà un valore reale ai nostri partner aeroportuali”.



L'evento 'Routes Reconnected'

A parlare al prossimo evento organizzato da Routes, dal titolo ‘Routes Reconnected’ sarà proprio il direttore generale di Aci World, Luis Felipe de Oliveira (nella foto): “La partnership che abbiamo stretto con Routes - spiega - aiuterà a far avanzare il settore lungo il percorso della ripresa. L'aviazione è un settore interdipendente e interconnesso e partenariati come questo saranno cruciali per sostenere una ripresa coerente a livello globale”.



Routes Reconnected si terrà dal 30 novembre al 4 dicembre riunendo leader di associazioni, amministratori delegati di compagnie aeree e pianificatori di network aerei per esaminare l'impatto a lungo termine di Covid-19 e tratteggiare le linee guida dell'azione collettiva del settore per stimolare la ripresa.