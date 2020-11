Thalys: ritorno all'offerta completa solo nel 2022

Il ritorno al 100% dell'offerta avverrà solo nel 2022: è il programma di Thalys, la linea franco-belga di trasporto ferroviario che dal 13 dicembre riduce il network a quattro viaggi giornalieri tra Parigi e Bruxelles, uno tra Parigi e Amsterdam e uno tra Parigi e Dortmund, in Germania.

La compagnia sta riprendendo i collegamenti verso la Germania, interrotti dal 2 novembre per le misure di contenimento della pandemia: resta sospesa la circolazione del treno Izy.



Secondo quanto riportato su Tourmag nel 2021 Thalys continuerà ad adattare l'offerta in base alla ripresa della domanda e all'andamento delle vendite, ma il ritorno al 100% dei viaggi sulle principali rotte non avverrà prima del 2022. O. D.