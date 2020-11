Fly Coralway, la nuova compagnia polinesiana in volo da giugno 2021

Fly Coralway, nuova compagnia aerea in fase di lancio, prevede di volare dalla Polinesia già la prossima estate. Come riportato da Tourmag, il consiglio dei ministri della Polinesia francese ha infatti appena concesso alla compagnia la licenza di vettore aereo.



Fly Coralway dovrebbe offrire un servizio aereo regolare da Papeete a diversi stati e territori insulari del Sud Pacifico: Samoa, Fiji, Wallis e Futuna e Nuova Caledonia. Una rete dal nome evocativo: ‘La nouvelle route du corail’.

Secondo il cofondatore Olivier Bôle “Fly Coralway è una compagnia aerea regionale start-up nata sullo studio dei collegamenti nell’area del Sud Pacifico. La nostra intenzione è di far rivivere la connettività regionale nello spirito dell'antica ‘Via del corallo’”. Il progetto Wf Aviation prevede che Fly Coralway abbia sede nella Polinesia francese, dopo che gli studi effettuati hanno dimostrato la necessità cruciale per le popolazioni e le economie delle isole di sviluppare servizi aerei.

“Stiamo facendo i nostri passi affinché Fly Coralway sia in grado di offrire ai suoi futuri clienti voli a partire da giugno 2021 e un primo aereo sarà posizionato a questo scopo nella Polinesia francese. Le iniziative di marketing partiranno da dicembre. Vorrei infine confermare il contesto regionale delle operazioni di Fly Coralway e il desiderio di strutturare una rete per gli hub regionali”.