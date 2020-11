Hertz Italia compie 60 anni e presenta la formula invernale

Hertz compie 60 anni di attività in Italia e rilancia suulla stagione invernale equipaggiando alcuni modelli appartenenti sia a Selezione Italia, che alla gamma Premium e Standard con le gomme da neve. Per quanto riguarda Selezione Italia, sono disponibili il Suv Alfa Romeo Stelvio, Maserati Ghibli e Levante e l’iconicaNella gamma Premium è a disposizione degli Ospiti Hertz una scelta selezionata tra i Suv e le 4x4 dei brand più esclusivi, tra questi Volvo con i modelli S60, XC60 e XC90, Audi con A4 e A6 entrambe nella versione Avant, con A5 SPB e Q5. Inoltre potranno essere noleggiate anche Vw Tiguan, Range Rover Velar e Land Rover Discovery.

Massimiliano Archiapatti, direttore generale e amministratored di Hertz Italia ha commentato: “Sono orgoglioso di poter celebrare questa tappa significativa del nostro percorso in Italia, 60 anni di attività a servizio dei nostri ospiti. Un impegno continuo e soprattutto responsabile, per questo oltre ad offrire l’equipaggiamento con pneumatici invernali per viaggiare in sicurezza anche in questo periodo dell’anno, vorrei sottolineare quanto sia importante che tutti noi adottiamo lo stile di guida più adatto alle condizioni che si possono presentare. Ancora le condizioni climatiche sono abbastanza miti in tutto il Paese ma la stagione sta entrando nel vivo ed è opportuno essere preparati e avere la massima premura, utilizzare opportunamente tutti gli strumenti di sicurezza che l’auto che guidiamo ci offre e prestare attenzione ad alcuni aspetti fondamentali come limitare la velocità, mantenere la distanza di sicurezza e controllare gli pneumatici”.



Quest’anno Hertz ha deciso di attivarsi su uno dei trend più caratteristici del mese di novembre e partecipa al Black Friday. Valido su tutte le prenotazioni effettuate fino al 30 novembre per noleggi fino al 15 marzo 2021, oltre alla riduzione del 20% sulla tariffa di noleggio, Hertz offre anche il guidatore aggiuntivo gratuito e un meno 25% sulla copertura totale Super Cover.