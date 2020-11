Lungo raggio low cost: fine di un viaggio?

La pandemia e lo stravolgimento totale del mercato del trasporto aereo sembrano avere definitivamente suonato le campane a morto per il grande protagonista dell’ultimo decennio, il lungo raggio low cost. L’ultima big a essere rimasta sulla scena, Norwegian, ha dovuto alzare bandiera bianca e cancellare tutti i voli su un mercato al momento inesistente. E il ceo di Ryanair, Michael O’Leary, pur confermando gli ordini per gli aerei dei futuro in grado di gestire la lunga gittata, ha dovuto ammettere: “Il lungo raggio non fa rima con low cost, qui i clienti vogliono altro e sono disposti a spendere anche cifre da capogiro”.

