South African mette all'asta gli oggetti di bordo. Disponibili anche 450mila stuzzicadenti

Tutto all’asta, anche gli stuzzicadenti. Ovviamente non singolarmente ma gli stock di grandi dimensioni che giacciono nei magazzini. Anche South African Airways si affida alle vendite all’incanto di tutto il materiale della compagnia inutilizzato per cercare di racimolare cash.

Il vettore sudafricano il cui destino continua a rimanere incerto ha deciso di ricorrere alle vendite online per smaltire oggetti di uso comune a bordo dei velivoli. Si va appunto dagli stuzzicadenti (450mila i pezzi disponibili secondo Simpleflying) agli auricolari (8mila) passando per migliaia di contenitori d’alluminio. E poi body lotion, shampoo, saponette e 32mila bacchette per mangiare.