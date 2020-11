“Non credo che potremo parlare di easyJet come una compagnia aerea low cost in futuro”. Tornano le profezie di Michael O’Leary e questa volta nel mirino del ceo di Ryanair ci finisce la storica rivale nel segmento lcc.

Nessun lancio di accusa, quanto piuttosto ancora una volta toni pacati e analisi della situazione per spiegare il proprio punto di vista. Il punto di partenza, dice il manager, è la reazione all’attuale emergenza: mentre la stessa Ryanair o Wizz Air stanno continuando ad aumentare la flotta per essere più forti alla ripresa, easyJet ha compiuto una serie di operazioni di sales and lease back che sono destinate ad aumentare i costi di gestione in maniera importante. E internamente è alle prese con una battaglia interna con il principale azionista Stelios che vuole una riduzione della flotta.



Anche per quanto riguarda gli aeroporti, easyJet si starebbe concentrando su scali più costosi. Detto questo, per easyJet starebbe iniziando il declino? Michael O’Leary non la pensa così: “Penso che il business model di easyJet possa avere un mercato e quindi funzionare. Ma sarà qualcosa di diverso dal low cost”.