Ryanair estende lo stop al supplemento sul cambio volo

Ryanair continua sulla rotta della flessibilità per superare l’incertezza Covid. La low cost irlandese ha deciso di estendere per altri due mesi lo stop al supplemento per il cambio biglietto.

Tutti i voli prenotati nei mesi di dicembre e gennaio potranno, perciò, essere modificati senza costi aggiuntivi fino a sette giorni prima della partenza, entro il 30 settembre 2021.



In questo modo, si legge su TravelMole, la compagnia aerea si propone di garantire flessibilità e ripristinare la fiducia dei clienti.



“I clienti possono prenotare viaggi per Natale, Pasqua e l’estate con sicurezza, sapendo che se hanno bisogno di posticipare i loro piani di viaggio, possono spostarsi senza alcun costo aggiuntivo”, ha precisato Dara Brady, direttore Marketing and Digital.