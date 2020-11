Il presidente di Jet2.com e Jet2holidays Philip Meeson prevede che la capacità invernale della compagnia aerea e dell'operatore saranno ridotte alla metà rispetto a quelle del corrispondente periodo dello scorso anno.

Come riportato da TTG Media, il presidente ha indicato conti che evidenziano una perdita ante imposte di 119,3 milioni di sterline per il semestre fino al 30 settembre, in calo rispetto all'utile di 337 milioni di sterline dello stesso periodo dell'anno scorso. L'utile operativo, nel frattempo, è sceso da 365,1 milioni di sterline a una perdita di 111,2 milioni.



"Pochi avrebbero potuto prevedere l'impatto prolungato della pandemia - ha detto Meeson -. Jet2 si è adattata rapidamente alle sfide intraprendendo azioni per rafforzare la liquidità, minimizzare le perdite e ridurre il cash burn".



Guardando avanti, Meeson ha affermato di prevedere che la capacità per l'inverno 2020/21 sarà inferiore di circa il 50% rispetto all'inverno 2019/20, aggiungendo che a causa di regole in continuo cambiamento le prenotazioni saranno sempre più sotto data.



E Jet2 continuerà ad adottare un approccio cauto anche per l'estate 2021, con un’offerta di posti vicina ai livelli dell'estate 2019. "Sono previste ulteriori perdite nella seconda metà dell'anno finanziario. Inoltre, la possibilità di volare a breve termine rimane incerta, poiché le linee guida del governo britannico attualmente limitano i viaggi internazionali almeno fino al 3 dicembre".



Il numero di passeggeri è sceso da 10,07 milioni nel 2019 a soli 0,99 milioni con un load factor medio del 69% rispetto al 93,1% dello scorso anno. Tuttavia, la percentuale di clienti che hanno acquistato pacchetti vacanza con Jet2 è aumentata durante i sei mesi fino al 30 settembre.



"Continueremo a compiere ogni passo necessario per preservare la liquidità per garantire che sia Jet2.com sia Jet2holidays possano superare la crisi per un ritorno alla piena operatività con una posizione finanziaria stabile" ha chiuso Meeson.