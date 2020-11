Aeroporto di Cuneo, via al servizio di tampone rapido

Anche l'aeroporto di Cuneo ha deciso di introdurre il servizio di tampone rapido per i passeggeri in arrivo e in partenza dallo scalo di Levaldigi. Effettuato grazie alla collaborazione del Laboratorio Pasteur di Cuneo, sarà attivo ogni martedì e venerdì dalle 13 alle 15 e il sabato dalle 14 alle 17.

"Aumentiamo la sicurezza dei viaggiatori"

“Abbiamo deciso di introdurre questo nuovo servizio al fine di aumentare ulteriormente la sicurezza di chi vola attraverso Cuneo - spiega Anna Milanese, direttore del Cuneo Airoport -. Infatti, anche se un recente studio dell’Harvard T.H Chan School of Public Health che analizza le strategie adottate dalle compagnie contro il Covid-19 ha confermato che il rischio di infettarsi durante un volo è addirittura più basso che andare a fare la spesa o mangiare fuori, la psicosi innescata dalla pandemia sembra aver congelato la voglia di viaggiare”.



Non essendo obbligatorio, il tampone richiede la prenotazione almeno 48 ore prima inviando una mail a prenotazioni@aeroporto.cuneo.it. Viene eseguito in un gazebo all’ingresso dello scalo, costa 55 euro e fornisce un risultato in 20 minuti.



“Il Laboratorio Pasteur è accreditato in Regione Piemonte per l’esecuzione del test – aggiunge Cristina Trucco del Laboratorio Pasteur di Cuneo -. Ogni esame effettuato viene refertato e l’esito viene inserito sulla piattaforma del sistema pubblico”.