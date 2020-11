Voli Usa-Regno Unito, firmato l’accordo per garantire i servizi dopo Brexit

Il ministro dei trasporti britannico Grant Shapps ha firmato un accordo bilaterale con gli Stati Uniti per garantire i voli transatlantici dopo la Brexit.

L'intesa, firmata anche dal Segretario di Stato Usa Mike Pompeo, garantirà la continuità dei servizi tra i due Paesi dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, sostituendo così l’attuale accordo Ue-Usa, che a partire dal 1° gennaio 2021 non sarà più valido in Uk. L’operazione, ha dichiarato Shapps, è solo “uno dei tanti passi che stiamo compiendo, mentre ci muoviamo verso un nuovo futuro alla fine del periodo di transizione”.



Nel frattempo, si legge su TravelMole, nessun accordo sembra essere in dirittura di arrivo per quanto riguarda i servizi aerei tra il Regno Unito e l’Europa. Una situazione che rischia di compromettere la continuità dei collegamenti dopo il 31 dicembre.