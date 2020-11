Doppio colpo per gli aeroporti italiani all’annuale appuntamento con i riconoscimenti di Aci Europe ‘Best Airport Award’. L’associazione che raggruppa gli scali del Vecchio Continente ha infatti premiato come migliore scalo europeo Fiumicino, nella categoria oltre 40 milioni di pax, e l’aeroporto di Torino Caselle, in quella fino a 5 milioni di pax.



Particolare rilevanza ha il riconoscimento nei confronti di Fiumicino, che raggiunge il tetto d’Europa per il terzo anno consecutivo, un evento unico nella storia del premio, che quest’anno ha orientato il riconoscimento verso la capacità di reazione all’emergenza sanitaria. “È una nuova pietra miliare nella strategia di Adr, sempre più orientata a eccellenza nei servizi, sostenibilità e innovazione – ha commentato l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone -. Auspichiamo ora che efficacia nella sicurezza e spirito innovatore ci conducano a varare prossimamente una nuova procedura di viaggio che contemperi al meglio efficacia nel contrasto al Covid con una progressiva ripresa della connettività aerea da e per il Paese”.

Caselle

Nella motivazione riguardante il premio del Pertini si evidenzia, invece, la capacità di mettere in atto con tempestività ed efficacia le misure preventive volte a contenere la pandemia, proponendo, talvolta per primo, soluzioni innovative. Particolare rilevanza è stata attribuita alla formazione e alla tutela dei dipendenti, oltre alla capacità di collaborare con la comunità, sostenendo persone e scuole in difficoltà attraverso donazioni ai comuni limitrofi.



“Ringrazio Aci Europe e la giuria, che hanno riconosciuto il valore del nostro impegno – ha sottolineato l’a.d. di Sagat Andrea Andorno -. In particolare sono grato ai dipendenti del Gruppo SAGAT che hanno reso possibile questo risultato. Questo premio è frutto del lavoro di tutti, di chi è stato in prima linea e di chi ha, con la sua attività ordinaria, garantito la continuità aziendale”.



Gli altri premi

Gli altri riconoscimenti sono andati all’aeroporto di Malta, che ha vinto sia nella categoria 5-10 milioni di pax sia in quella che premia la gestione delle risorse umane, Amburgo (10-25 milioni di pax), Lisbona (25-40 milioni), Budapest (eco innovation award), Copenhagen (accessible airport award) e Istanbul (digital transformation award).