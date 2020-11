Jet Park Premium: nuova sede a Malpensa

Jet Park cambia sede e riparte sotto l’insegna Premium. La nuova location si trova presso l’aeroporto di Milano Malpensa, ad un minuto dal Terminal 2 e a tre dal Terminal 1.

La scelta ha l’obiettivo di farsi trovare pronti per la auspicata futura ripartenza del settore dei viaggi e, al tempo stesso, mantenere quel posizionamento conquistato negli anni dal gruppo Jet Park grazie a qualità del servizio e capacità di fidelizzare una clientela alto spendente proveniente anche dal vicino Ticino.



Dopo un intenso lavoro progettuale ed esecutivo di diversi mesi, iniziato proprio durante il periodo del lockdown, Augusto Lotorto e Anja Kistner sono pronti a svelare il nuovo progetto che metterà al centro il passeggero e la sua auto. “Negli anni ci siamo specializzati nell’ambito del segmento Premium garantendo un servizio di eccellenza su misura per una tipologia di clientela diventata sempre più esigente - dichiara Augusto Lotorto, ceo di Jet Park Premium -. Oggi siamo pronti ad inaugurare un concierge parking che, se da un lato attinge alla nostra lunga esperienza nel settore, si presenta già pronto ed adeguato, in tutto e per tutto, per rispondere alle necessità del viaggiatore di domani”.



Trecento posti auto tutti al coperto, servizio car valet per la presa e la riconsegna dell’auto in aeroporto, lavaggio completo, sanificazione aree comuni e singola auto, colonnine di ricarica, vip lounge, servizio di dog parking per gli amici a 4 zampe e toilette a misura di bambino sono fra i servizi garantiti. Senza contare il bed and breakfast disponibile proprio all’interno della struttura.