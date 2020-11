Air Malta investe su adv e business travel con tariffe e voli garantiti

Tariffe speciali per gli adv e il programma Business Guaranteed per il business travel: sono le direzioni verso cui Air Malta ha scelto di investire.

L'iniziativa Business Guaranteed include un programma di voli con tariffe di mercato per visitatori, residenti, aziende e operatori sanitari: dei 156 voli operativi per la stagione invernale, infatti, 82 sono riservati al programma Business, in modo da garantire la connettività da e verso l'isola anche a fronte di eventuali disservizi e annullamenti. Sono garantiti ponti aerei con gli aeroporti di Milano, Roma e Catania.



Nel mirino di Air Malta ci sono anche tariffe garantite per gli adv e un accompagnatore da Roma, Catania, Palermo e Milano. "Anche noi di Malta Tourism Authority siamo fermamente convinti che il traffico business non si debba fermare nonostante la situazione internazionale - commenta Ester Tamasi, direttrice di MTA Italia -. Per questo appoggiamo l'iniziativa di Air Malta a sostegno dei viaggi di lavoro che devono essere garantiti anche in condizioni difficili". O. D.