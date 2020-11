Etihad, una nuova organizzazione aziendale per affrontare l’emergenza Covid

Una nuova struttura organizzativa per affrontare e superare l’emergenza Covid-19. Etihad ha annunciato l’inizio di un percorso di ristrutturazione, attraverso cui intende trasformarsi in un vettore full-service di medie dimensioni, che faccia leva su una flotta di aeromobili wide-body e su una struttura organizzativa più snella, a supporto della crescita organica del business in attesa che il mondo torni a volare.

La compagnia aerea rafforzerà il proprio focus sulla sua offerta core in tema di sicurezza e servizi, continuando da un lato a sviluppare il programma Etihad Wellness e dall’altro a dare priorità a innovazione e sostenibilità.



“Non possiamo più continuare ad adattarci a un mercato che, a nostro avviso, sta già attraversando un periodo di cambiamento che ne condizionerà il futuro prossimo – spiega in una nota Tony Douglas, group chief executive officer di Etihad Aviation Group -. Per questo motivo abbiamo deciso di intraprendere un’azione definitiva e decisa per adeguare il nostro business e posizionarci con orgoglio come un vettore di medie dimensioni. La prima fase di questo percorso prevede un cambiamento del modello operativo, che si tradurrà in un ristrutturazione del nostro senior leadership team e della nostra organizzazione, consentendoci così di continuare a mantenere le nostre attività, garantendo la sostenibilità nel lungo termine e contribuendo alla crescita di Abu Dhabi”.



La nuova struttura

Il nuovo modello operativo comporterà una serie di modifiche all’executive leadership team.



Come spiega la nota del vettore, il chief commercial officer Robin Kamark lascerà la società, pertanto le business unit della divisione Commercial saranno separate e trasferite sotto la guida del chief operating officer Mohammad Al Bulooki, del chief financial officer Adam Boukadida e di Terry Daly, che assumerà il ruolo di executive director Guest Experience, Brand & Marketing.



Mohammad Al Bulooki assumerà la guida delle attività di Network Planning, Sales, Revenue Management, Cargo & Logistics, Commercial Strategy Planning e Alliances. Martin Drew assumerà gli incarichi di Duncan Bureau (senior vice president Sales & Distribution), che si appresta a lasciare Etihad.



Terry Daly guiderà la divisione Marketing, Brand & Partnerships ed Etihad Guest, continuando a supervisionare la divisione Customer Experience & Service Delivery.



Dopo l’addio di Akram Alami, chief transformation officer, la divisione Procurement and Supply Chain e il Transformation Office passeranno sotto la guida di Adam Boukadida, che sarà anche il responsabile della divisione Analytics, precedentemente parte dell’area Commercial. Inoltre Ibrahim Nassir, chief human resources & organizational development officer, guiderà inoltre la divisione di Asset Management.



Infine Mutaz Saleh lascerà il ruolo di chief risk & compliance officer a seguito di alcune responsabilità ulteriori in ambito Ethics & Compliance che verranno assunte dal general counsel Henning zur Hausen, mentre l’attività di Risk and Performance reporting passerà sotto la responsabilità di Adam Boukadida, parte del nuovo team di Corporate Strategy. Le attività della divisione Business Continuity verranno assunte da Ahmed Al Qubaisi, senior vice president Government, International & Communications.