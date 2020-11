Al momento manca solamente la data, ma quello che è certo è che gli appassionati del genere si stanno già preparando per non mancare all’appuntamento. Sì, perché i collezionisti di oggettistica legata ad aerei, lounge aeroportuali e affini presto potranno portarsi a casa piatti, bicchieri, coperte o interi carrelli portavivande di Air Italy.

Sarà la Mercury Auctions a organizzare l’evento online durante il quale quelli che sono ormai cimeli dell’ex compagnia dell’Aga Khan verranno messi in vendita al migliore offerente. Come detto, si tratterà di tutto quello che normalmente viene messo a disposizione dei passeggeri durante il volo, anticipa Corriere.it, con un attenzione particolare per i pezzi più pregiati legati alla classe business dei velivoli di Air Italy.



Oggetti griffati per i quali molti appassionati sono disposti a spendere cifre ben più alte del loro valore reale e che serviranno ai curatori fallimentari per riuscire a portare nelle casse alcune migliaia di euro.