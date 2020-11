Volare è più sicuro che andare a fare la spesa: lo studio Harvard

La pandemia sembra aver congelato la voglia di viaggiare. E un'azione fino a pochi mesi fa tanto naturale come prendere un aereo, per molti è oggi diventata una fonte di preoccupazione per la propria salute. Eppure, secondo uno studio dell'Harvard T.H Chan School of Public Health che ha analizzato le strategie che le compagnie adottano contro il Covid-19, il rischio di infettarsi durante un volo è "molto basso".

Il report ha anzi rilevato come la combinazione tra uso rigoroso della mascherina, disinfezione delle superfici ad alto contatto e l'azione dei filtri Hepa che cambiano l'aria dalle 20 alle 30 volte all'ora, riducano la possibilità di contrarre il virus a bordo "a livelli minimi".



In pratica, sostengono i ricercatori dell'università americana, viaggiare in aereo "è sicuro o considerevolmente più sicuro di altre attività che le persone affrontano in questo periodo" come fare la spesa o mangiare fuori. Chissà se basterà questo per vincere la paura di volare. A. D. A.