di Remo Vangelista

Norwegian Air pare aver perso anche il sostegno del Governo di Oslo. Le autorità norvegesi hanno infatti fatto sapere che non concederanno nuovi finanziamenti alla compagnia aerea, che a questo punto rischia di dover chiudere i battenti nei primi mesi del 2021. Al momento non vi sono infatti spazi di manovra e Norwegian negli ultimi mesi ha continuato a bruciare cassa.

Le entrate, come per tutti i vettori, sono crollate e la flotta si è ridotta in maniera considerevole. Chi prospettava una nazionalizzazione della linea aerea è stato dunque smentito da queste ultime notizie provenienti da Oslo. L’attuale ceo Jacob Schram ha dichiarato: “Ora non si può escludere nulla, ma questa posizione del Governo equivale a uno schiaffo a tutti i dipendenti di Norwegian”.



Il vettore si era fatto conoscere sul mercato per aver inaugurato collegamenti low cost a lungo raggio, anche se negli ultimi 2 anni la sua attività su queste tratte si era ridotta in maniera pesante. Poi, al termine del lockdown invernale, nel luglio scorso, la compagnia aveva annunciato la possibile riapertura di rotte transatlantiche dallo scalo di Londra Gatwick a partire da dicembre di quest’anno. Norwegian voleva aprire voli low fare per Boston, Los Angeles, Miami e New York. Ma la seconda ondata di Covid19 ha bloccato tutte le operazioni. Forse mettendo fine ai sogni della compagnia.