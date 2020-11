Il jet supersonico di Aerion supera il test della galleria del vento. Consegne dal 2027?

Per il progetto del jet supersonico dell’americana Aerion arrivano i primi riscontri positivi e l’azienda ora prova a stilare un primo calendario per vedere in servizio l’erede del Concorde.

Il modello AS2 avrebbe superato brillantemente le prove della galleria del vento, con un esito talmente incoraggiante che nelle prossime tappe potrebbe non esserci bisogno di realizzare un modello dimostrativo, secondo quanto riportato da Simpleflying.



Quali potrebbero essere quindi le prossime tappe di Aerion. La società punterebbe a realizzare i primi componenti nel 2022 per avviare la fase di assemblaggio l’anno successivo. Quanto alle prime consegne, lo schedule fissa la deadline al 2027.