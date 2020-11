Fincantieri guarda al mercato cinese insieme a Cssc Carnival Cruise Shipping

Buone notizie per il mercato crocieristico cinese e, di riflesso, per Fincantieri. Presso il cantiere di Shanghai sono infatti iniziati i lavori in bacino e la cerimonia della moneta della prima nave da crociera che Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding, controllata di China State Shipbuilding Corporation, sta costruendo per Cssc Carnival Cruise Shipping, la joint venture tra Carnival Corporation e Cssc.

Come riportato da MilanoFinanza, Fincantieri e Cssc Cruise Technology Development hanno realizzato una joint venture per la fornitura a Sws della piattaforma tecnologica e di una serie di servizi tecnici, tra i quali attività di project management, gestione della catena di fornitura e vendita di sistemi e componenti fondamentali.



La nuova nave, in consegna nel 2023, avrà la capacità di 4mila 250 passeggeri, che andranno a sommarsi ai mille400 membri dell'equipaggio. Sarà la prima nave da crociera realizzata in Cina per il mercato cinese.



Inoltre, Marine Interiors, controllata di Fincantieri, ha firmato con Sws il contratto di fornitura per circa 2mila 800 cabine destinate alla prima unità del programma.

Per Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, "l'avanzamento della fase produttiva nel pieno rispetto della tabella di marcia è un ottimo segnale per l'industria del cruise in Cina e conferma il grande impegno messo in campo da Fincantieri, Cssc e dal gruppo Carnival in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo".