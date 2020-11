Jet2.com: nel 2021 nuova base operativa a Bristol

Jet2.com e Jet2holidays apriranno nel 2021 una nuova base operativa tutto l'anno, la decima, all'aeroporto di Bristol, offrendo voli e vacanze verso 33 destinazioni estive e invernali.

Come evidenziato da TTG Media, Jet2.com baserà tre aeromobili a Bristol per l'estate 2021, operando fino a 56 voli a settimana verso destinazioni in tutta la Spagna continentale, nonché nelle isole Canarie e nelle isole Baleari. Altre destinazioni saranno Grecia, Turchia, Italia e Portogallo inclusa Madeira. Quattro le rotte estive saranno esclusive di Jet2 in partenza dall'aeroporto di Bristol: Izmir in Turchia, Kalamata e Lesvos in Grecia e Costa de Almeria in Spagna.

Il volo inaugurale partirà da Bristol per Lanzarote il 1 aprile 2021.

Jet2 offrirà anche tre servizi settimanali per l'inverno 2021/22, volando a Ginevra in Svizzera, Grenoble in Francia e Salisburgo in Austria e un volo settimanale per Paphos a Cipro.



La decisione creerà più di 200 nuovi posti di lavoro e verrà nominato un responsabile vendite dedicato alla regione.

Steve Heapy, Jet2.com e ceo di Jet2holidays, ha dichiarato: “Questo è un giorno positivo per Jet2.com e Jet2holidays. Sappiamo che su Bristol c’è una buona domanda e siamo lieti di aggiungere questo scalo". Dave Lees, amministratore delegato dell'aeroporto di Bristol, ha aggiunto: "È importante per la regione guardare al futuro in un mondo post-Covid e Jet2.com e Jet2holidays hanno dimostrato la fiducia necessaria per aprire la decima base operativa del Regno Unito dal nostro aeroporto”.