Ryanair: piloti e assistenti di volo venerdì in sciopero

Venerdì 13 novembre i piloti e gli assistenti di volo Malta Air e Crew Link, le controllate di Ryanair sui voli operati in Italia, incroceranno le braccia.

Lo sciopero di 24 ore è stato annunciato da Filt Cgil e Uiltrasporti, che hanno spiegato: "Chiediamo a Ryanair un contratto di lavoro dignitoso, che finalmente rispetti il contratto nazionale di settore e le altre norme italiane e che tuteli diritti e occupazione. I lavoratori di Ryanair attualmente sono mortificati da ingiustificate riduzioni salariali pluriennali, che violano il principio della irriducibilità delle retribuzioni sotto i minimi di legge”.



Pertanto, “Devono essere applicati i minimi salariali del Ccnl, come previsto dall’articolo 203 del decreto legge Rilancio ed è necessario utilizzare al meglio gli ammortizzatori sociali per gestire questo periodo di crisi, evitando che il costo sia pagato dai lavoratori”.

L’appello dei sindacati prosegue chiedendo a Ryanair e alle sue controllate di “rispettare le leggi, la salute e i diritti dei lavoratori e dei passeggeri. E le autorità siano più solerti nella vigilanza. Noi non ci fermeremo – affermano le due organizzazioni sindacali - finché anche piloti e assistenti di volo di Ryanair e delle controllate non avranno garantiti i trattamenti minimi previsti dall'ordinamento italiano".