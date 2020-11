Eurowings decolla per la prima volta dall’aeroporto di Berlino Brandeburgo

È toccato ad Eurowings il volo di apertura sul nuovo aeroporto di Berlino Brandeburgo, prima fra le compagnie del gruppo Lufthansa ad operare sullo scalo a lungo atteso della capitale tedesca.

Eurowings collega attualmente le destinazioni Colonia, Düsseldorf e Stoccarda con la capitale tre volte al giorno, mentre sull’internazionale sono operativi voli settimanali per le isole Canarie e le isole Greche.



Eurowings prevede di espandere gradualmente il programma su Berlino Brandeburgo in linea con le condizioni di mercato dalla primavera 2021 in poi. Gli aeromobili di Eurowings saranno preferibilmente posizionati presso il molo nord del nuovo aeroporto.