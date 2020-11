di Remo Vangelista

Mesi lunghissimi di resistenza. Blue Panorama e Luca Patanè (nella foto) stanno passando un periodo difficile, però il presidente rimane sereno per il futuro.“Sono fiducioso per il 2021, questo è il mio compito”, dice a TTG Italia in questa intervista.

Gli aiuti promessi e stanziati dal Governo non arrivano, ma, nonostante questo, la compagnia studia il possibile network per il prossimo anno.



Presidente partiamo dalla questione scottante dei fondi. Non si è visto ancora niente?

Il Governo ha comunicato lo stanziamento ma i soldi non sono mai arrivati a noi, a Neos e Air Dolomiti. Per il momento non si è visto nulla, siamo in attesa. Insieme agli altri vettori abbiamo fatto un gran lavoro e mi auguro di poter proseguire la collaborazione anche nei prossimi mesi.



Per fine 2020 conferma il trasferimento della sede del vettore da Roma a Milano?

Stiamo lavorando in questa direzione per completare il trasferimento entro fine anno. Sono coinvolte circa 100 persone. Ma non posso approfondire il tema per rispetto delle trattative sindacali.



Quali saranno le basi di armamento della compagnia per il 2021?

Milano Malpensa e Bergamo, ma su Roma Fiumicino continueremo a operare come prima con una serie di collegamenti per destinazioni europee. Dopo l’avvio del volo settimane per il Senegal contiamo di aprire altre rotte. Anche in momenti come questi proviamo a rispondere alla crisi con la fiducia.



Al netto di cessioni e di restituzioni alle società di leasing quante macchine avete in flotta?

Oggi abbiamo 11 aeromobili, però siamo pronti a prendere altri 4 aerei nell’estate del prossimo anno. Incrociamo le dita, aspettando il vaccino anche.



Quante è difficile restare a galla?

Tanto, ma ci credo sempre, anche se le perdite sono pesanti per tutti noi che operiamo nel trasporto aereo.



In questi mesi non si è mai pentito di aver acquistato una compagnia aerea?

In tanti mi chiedono questo e in ogni caso non sono pentito. Negli ultimi 2 anni non abbiamo perso denaro. Non ho guadagnato quanto previsto, ma 8 milioni di ebitda me li tengo stretti.