Klm si prepara ad atterrare a Zanzibar. La compagnia aerea olandese effettuerà infatti, a partire dal prossimo 10 dicembre, due voli alla settimana in direzione della destinazione africana.

Il collegamento verrà operato con un B787-900 che proseguirà per Dar Es Salaam: quest’ultima avrà quindi 6 connessioni alla settimana con Amsterdam, in aggiunta alle quattro già effettuate via Kilimanjaro.



Le partenze dall’aeroporto olandese sono previste il giovedì e la domenica.