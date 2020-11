Italo, drastico taglio ai collegamenti: ecco le direttrici che resteranno attive

Arriva una drastica sforbiciata per il network di Italo dopo l’annuncio del nuovo Dpcm, che sarà effettivo da domani 5 novembre e che limiterà di fatto in maniera netta gli spostamenti sul territorio nazionale.

Il taglio deciso dall’azienda sarà effettivo a partire dal prossimo 10 novembre e prevede la sospensione della maggior parte dei servizi giornalieri sin qui offerti “a causa della riduzione della domanda di oltre il 90% sul trasporto lunga percorrenza in tutta la Nazione – si legge in una nota della compagnia - e della introduzione delle limitazioni riguardanti la mobilità interregionale da e per territori strategici della propria offerta”.



I collegamenti che rimarranno attivi in questo periodo saranno due tratte giornaliere sulla direttrice Roma-Venezia e sei su quella tra Napoli, Milano e Torino.