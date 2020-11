Gulf Air: da dicembre torna il volo da Londra alle Maldive

A partire dal 12 dicembre Gulf Air riprenderà i suoi voli per le Maldive. Il servizio bisettimanale, operato il lunedì e il sabato, collegherà Londra all’arcipelago via Bahrain.

Gulf Air vola alle Maldive dall’ottobre dello scorso anno e ricorda come, a causa della pandemia in corso, all’arrivo nelle isole i turisti debbano presentare l’esito negativo del tampone molecolare per il Covid-19 rilasciatonon più di 96 ore prima ella partenza. Grazie all’attivazione, da parte del governo britannico, di un corridoio turistico le Maldive potranno essere raggiunte dai turisti britannici senza la necessità di quarantena al rientro.