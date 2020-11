Volotea, 2,5 milioni di posti venduti nel terzo trimestre

Quasi due milioni e mezzo di posti venduti, uno dei quali solo nel mese di agosto, per 247 rotte effettuate. Sono questi alcuni dei risultati del terzo trimestre di Volotea che, grazie alla revisione del network effettuata, con un’attenzione maggiore nei confronti dei collegamenti domestici, è riuscita contenere le perdite.

“La flessibilità di Volotea – ha commentato il presidente e fondatore Carlos Muñoz (nella foto) - e la sua capacità di offrire, in tempi record, una solida rete domestica, è stata la chiave di questo successo, che ci ha permesso di mantenere livelli di attività simili a quelli dello scorso anno. Inoltre, abbiamo lavorato duramente per offrire e garantire, ai nostri passeggeri, i migliori standard di integrità operativa, da sempre la priorità principale di Volotea”.



Tra i risultati raggiunti nel periodo anche quello legato alle vendite ancillary, che ora rappresentano il 40 per cento del fatturato.