Vueling introduce nuove opzioni nel segno della flessibilità

Modificare qualsiasi tipo di prenotazione e riutilizzare l’importo per viaggiare in altre date, volare verso altre destinazioni o cedere il volo a una terza persona a scelta senza l’obbligo di presentare un documento giustificativo.

Sono queste le tre opzioni varate da Vueling per incentivare le prenotazioni. L’iniziativa sarà attiva per gli acquisti tramite sito web e consentiranno ai passeggeri di procedere con la modifica fino a 48 ore prima del volo.



“In caso di cambio – si legge in una nota della compagnia -, il passeggero riceverà in automatico un credito di volo per il 100% dell'importo pagato, riscattabile in qualsiasi momento durante i successivi 18 mesi”.