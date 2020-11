Trenord, un nuovo treno sulla Lecco-Bergamo

Trenord potenzia la linea Lecco-Bergamo. Entra in servizio oggi il nuovo treno Donizzetti, che sulla tratta effettuerà tutti i giorni 14 corse, pari al 50% del servizio complessivo.

Il convoglio, costato 6,9 milioni di euro, è compreso fra i 15 treni (10 Donizetti a media capacità e 5 Caravaggio ad alta capacità) acquistati attraverso una cessione di contratto da parte di Trenitalia in favore del Gruppo Fnm e Ferrovienord, per Regione Lombardia.



Il mezzo offre 305 posti a sedere, distribuiti in quattro carrozze. È dotato, inoltre, di: sistemi di climatizzazione autoregolati e di illuminazione LED; prese elettriche e Usb per la ricarica dei dispositivi mobili; soluzioni audio/video per l’informazione a bordo e di telecamere per la videosorveglianza. Le carrozze ospitano aree polifunzionali per il deposito di passeggini e biciclette, con possibilità di ricarica per le bici elettriche.



Il nuovi treno è anche più 'green'. Prodotto con materiali riciclabili con un indice di riutilizzo pari al 95%, riduce del 30% i consumi di energia rispetto alla flotta attuale.