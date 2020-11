easyJet ‘apre’ il nuovo aeroporto di Berlino e aggiunge Deutsche Bahn al programma Worldwide

Porta la firma di easyJet l’inaugurazione del nuovo aeroporto di Berlino. Lo scalo è stato ufficialmente inaugurato sabato scorso a oltre 8 anni di distanza dalla prima data prevista per l’avvio dello scalo tedesco, intitolato a Willy Brandt.

È stato infatti un A320 della compagnia aerea low cost ad atterrare per primo sulla pista del nuovo aeroporto. E il giorno successivo sempre un velivolo easyJet ha dato il là anche alle operazioni di decollo.



Ma la compagnia ha anche riservato una sorpresa in concomitanza con l’inaugurazione: si tratte dell’annuncio del nuovo partner del programma Worldwide by easyJet, vale a dire Deutsche Bahn. Prenderà quindi il via un programma di mobilità combinata treno-aereo che amplierà ulteriormente il numero di destinazioni che potranno essere raggiunte dai passeggeri del vettore.



“In qualità di principale vettore a Berlino – commenta il ceo Johann Lundgren -, siamo davvero entusiasti di trasferire tutte le nostre operazioni basate nella capitale tedesca nel nuovo aeroporto di Berlino-Brandeburgo. Abbiamo una lunga storia nella regione di Berlino-Brandeburgo, operando voli dal 2004 e ampliando costantemente la nostra base: sono stati oltre 12 milioni i passeggeri che hanno volato da e per Berlino con noi solo l'anno scorso”.