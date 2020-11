O’Leary: “Sfruttare il lockdown per accelerare i test”

“Dobbiamo sfruttare questo secondo lockdown per accelerare i test”. Questo l’appello che il ceo di Ryanair Michael O’Leary ha rivolto al Governo britannico durante un’intervista a Radio 4, rilasciata poche ore dopo l’annuncio da parte del primo ministro Boris Johnson di una nuova chiusura del Regno Unito per quattro settimane.

Un appello accorato quello del numero uno di Ryanair, che giunge, riporta Travel Mole, dopo la diffusione dei numeri del primo semestre, che vedono la low cost registrare una perdita di 197 milioni di euro.



Secondo O’Leary i Governi devono lavorare per favorire la mobilità tra Paesi. “Il blocco nazionale non ha sconfitto Covid. È una copertura per cattiva gestione politica - ha dichiarato -. Abbiamo bisogno di una tracciabilità molto più efficace. I viaggi aerei, in particolare a corto raggio e all'interno dell'Ue, possono continuare”.