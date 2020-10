United Airlines: test rapido gratuito sui voli Newark-Heathrow

Dal 16 novembre, United Airlines garantirà a tutti i passeggeri di età superiore ai due anni un test rapido Covid gratuito durante un periodo di prova di quasi un mese, che terminerà l'11 dicembre. Tutti i membri dell'equipaggio saranno inoltre tenuti a effettuare il test prima della partenza.

Come riportato da TTG Media, chiunque non desideri essere sottoposto al test verrà trasferito su un volo diverso, il che significa che tutti i bambini di età pari o superiore a due anni sui voli di prova di United dovranno risultare negativi prima della partenza.



United condurrà il test sulla rotta Newark-Heathrow per un periodo di quattro settimane sui tre voli settimanali. "Riteniamo che la capacità di fornire test rapidi Covid-19 nello stesso giorno giocherà un ruolo fondamentale nella riapertura sicura dei viaggi in tutto il mondo, in particolare verso le principali destinazioni internazionali come Londra - ha affermato Toby Enqvist, chief customer officer di United -. Attraverso questo programma pilota, garantiremo che tutti i passeggeri a bordo siano risultati negativi al test per il Covid-19".



I test saranno su appuntamento, e si consiglia ai passeggeri di programmarli almeno tre ore prima del volo. Una struttura di prova in loco sarà situata presso il Newark United Club vicino al Gate C93.



United aveva già iniziato a offrire test pre-volo all'inizio di ottobre, inizialmente ai passeggeri i viaggio tra San Francisco e le Hawaii, consentendo loro di non sottostare alla quarantena obbligatoria imposta dalle Hawaii. E durante i primi 10 giorni di test il numero di passeggeri è quasi raddoppiato rispetto alle due settimane precedenti.